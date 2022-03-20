Зеленский ввёл единую информационную политику на украинском ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение ввести единую информационную политику в условиях военного положения. Уточняется, что это предложение поступило от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает РИА Новости.

"Установить, что в условиях военного состояния реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом нацбезопасности, обеспечение которой осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе…" — говорится в решении СНБО.

Известно, что украинский лидер уже подписал указ, и он вступил в силу. Контроль за выполнением данного решения президента возложен на секретаря СНБО.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны постановил, что часть партий Украины должна приостановить свою деятельность в стране. Зеленский данное решение одобрил. По его словам, любая активность политиков, которая вносит раскол или коллаборацию, получит жёсткий ответ.

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