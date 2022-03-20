Зеленский продлил военное положение на Украине ещё на 30 дней

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение подписать указ о продлении срока действия военного положения в стране ещё на 30 суток, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, согласно указу украинского лидера, действие военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 продлевается на 30 суток.

Ранее президент Украины объявил о введении единой информационной политике в условиях военного положения. Уточняется, что это предложение поступило от Советы национальной безопасности и обороны страны. Контроль за выполнением данного решения президента возложен на секретаря СНБО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен