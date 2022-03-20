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Автор Валентина Севрюгина

Росгвардия взяла в плен лидеров нацформирований во время освобождения Изюма

Мир

Спецназовцы Росгвардии смогли взять в плен лидеров украинских нацформирований и пособников СБУ в городе Изюм под Харьковом. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Росгвардия взяла в плен лидеров нацформирований во время освобождения Изюма

Таким образом стало известно, что в ходе боя росгвардейцы смогли не только отбить атаки и удержать плацдарм, но и захватить важные документы. При этом уточняется, что выполнить эту сложнейшую задачу удалось без потери солдат и офицеров.  

Ранее бойцы Росгвардии, которые несли боевое дежурство по охране Запорожской АЭС, нашли на территории атомной станции массу брошенного украинскими военными вооружения. Они также обнаружили неоспоримые доказательства того, что Киев на самом деле готовил масштабную провокацию, которая, выражаясь словами украинского президента, привела бы к "концу Европы". 

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Темы россия украина росгвардия
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