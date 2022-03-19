В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса

Жителей Германии призвали есть меньше мяса ради борьбы с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира.

По его словам, Москва использует поставки продовольствия в качестве оружия.

"Несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против [президента России Владимира] Путина", — сказал глава Минсельхоза.

Он считает, что необходимо делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов.

Министр выразил уверенность в том, что Россия "использует свою экспортную мощь" в качестве оружия.

Напомним, не так давно появилось большое исследование, опровергающее вред мяса для сердца. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, не стоит слишком зацикливаться на вреде каких-то продуктов и полностью избегать их употребления.

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