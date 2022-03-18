Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о тупике в отношениях Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с американским коллегой Джо Байденом, что отношения Китая и США ещё не вышли из тупика, который был создан при бывшем президенте США Дональде Трампе.

Наоборот, отношения между странами сталкиваются с ещё большими вызовами, в частности, из-за Тайваня, отметил китайский лидер.

"В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Байден сумеет убедить Си Цзиньпина повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот остановил спецоперацию на Украине.

Тайвань — частично признанное государство, которое появилось после того, как Коммунистическая партия победила Гоминьдан в гражданской войне 1945-1950 годов, и силы Чана Кайши перебрались на соседний с Китаем остров. Пекин считает Тайвань частью своей территории. США выступают союзником Тайваня.

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