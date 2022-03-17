Госсекретарь Блинкен: в США надеются, что Китай повлияет на Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в стране надеются, что Китай сможет оказать необходимое влияние на Россию по ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".

Так, Блинкен подчеркнул, что у Пекина есть некоторое влияние на российского президента Владимира Путина.

Однако госсекретарь Штатов отметил, что на текущий момент складывается впечатление, что Китай движется в противоположном направлении. По мнению Блинкена, есть ощущение, что Пекин не осуждает спецоперацию России.

Ранее в четверг, 17 марта, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине в рамках телефонных переговоров. Об этом официально сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

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