Лидер КНР Си Цзиньпин высказался о ситуации на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом, что кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть.

"Кризис на Украине — это не то, что мы хотели бы видеть", — сказал китайский лидер.

Он отметил, что отношения между странами не должны доходить до военного конфликта.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду, что Байден сумеет убедить Си Цзиньпина повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот остановил спецоперацию на Украине.

Вашингтон "примет меры" в отношении Пекина, если узнает, что Китай поддерживает российскую спецоперацию, пригрозил Блинкен. По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, американские политики распространяют ложную информацию о Китае, пытаясь оказать на страну давление и оклеветать её. Он назвал такое поведение безответственным и не способствующем разрешению ситуации на Украине.

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