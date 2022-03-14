Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что в годы президентства Владимира Зеленского в страну проникло огромное количество представителей западных разведок.
По его словам, они глубоко внедрены во все государственные структуры Украины. В своём Telegram-канале политик вспомнил историю с "окончательным захватом" партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Кива подчеркнул: один из лидеров фракции, Юрий Бойко, вместе с ближайшими соратниками финансировал и готовил наёмников-боевиков, прибывших на Украину, для противостояния с российской армией.
"Украина наполнена представителями западных разведок, ранее глубоко внедрённых во все структуры и политические партии без исключения", — написал депутат.
Он также добавил, что специальная операция РФ по демилитаризации Украины, которая проводится с 24 февраля, должна быть "намного глубже и жёстче".
В понедельник, 14 марта, состоится очередной раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта.
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