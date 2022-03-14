В МИД назвали условие для успешного урегулирования ситуации на Украине

Глава департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Пётр Ильичёв назвал условие для успешного урегулирования конфликтной ситуации на Украине.

По его словам, следующие шаги будут серьёзно зависеть от того, собирается ли Киев искать компромиссы, передаёт РИА Новости.

"Дальнейших ход урегулирования ситуации зависит от готовности украинской стороны на поиск компромиссов", — подчеркнул представитель МИД РФ.

Ильичёв также добавил, что в текущей обстановке нет оснований для отправки миротворческого контингента ООН на территорию Украины.

Ранее в Белоруссии прошли три раунда российско-украинских переговоров, 14 марта состоится четвёртый. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что относится к перспективам диалога "со сдержанным оптимизмом". При этом он подчеркнул: Киев не планирует ни в чём уступать РФ.

С 24 февраля Вооружённые силы России, по решению главы государства Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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