В офисе Зеленского переговоры с РФ оценивают со "сдержанным оптимизмом"

По словам Михаила Подоляка, советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, здесь к перспективам переговоров с Россией относятся "со сдержанным оптимизмом".

"Мой осторожный оптимизм основан на том, что они (Россия) понимают, что нас не сломают и у них не хватит ресурсов, чтобы ответить на то, что они начали", — сказал Подоляк в беседе с американским телеканалом ABC.

Подоляк подчеркнул, что Киев не намерен ни в чём уступать России.

Советник офиса Зеленского назвал происходящее на Украине ни много ни мало "третьей мировой войной", и предложил главам других государств решить, на чьей они стороне.

Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров с российской стороной в видеоформате начнётся 14 марта в 11.30 мск (в 10.30 по киевскому времени). Об этом проинформировал член делегации Украины, депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Киев разорвал дипломатические отношения с Россией.

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