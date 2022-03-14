EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

В офисе Зеленского переговоры с РФ оценивают со "сдержанным оптимизмом"

Мир

По словам Михаила Подоляка, советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, здесь к перспективам переговоров с Россией относятся "со сдержанным оптимизмом".

В офисе Зеленского переговоры с РФ оценивают со "сдержанным оптимизмом"

"Мой осторожный оптимизм основан на том, что они (Россия) понимают, что нас не сломают и у них не хватит ресурсов, чтобы ответить на то, что они начали", — сказал Подоляк в беседе с американским телеканалом ABC.

Подоляк подчеркнул, что Киев не намерен ни в чём уступать России.

Советник офиса Зеленского назвал происходящее на Украине ни много ни мало "третьей мировой войной", и предложил главам других государств решить, на чьей они стороне.

Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров с российской стороной в видеоформате начнётся 14 марта в 11.30 мск (в 10.30 по киевскому времени). Об этом проинформировал член делегации Украины, депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Киев разорвал дипломатические отношения с Россией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Россия - Украина: безрезультатные переговоры
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина михаил подоляк владимир зеленский
Sberbank
Новости
Удержать или национализировать? Иностранный капитал уходит из России
В офисе Зеленского переговоры с РФ оценивают со "сдержанным оптимизмом"
В США разглядели прогресс в переговорах между Россией и Украиной
ЦБ РФ решил изменить порядок расчёта официальных курсов доллара и евро
Украине не везет: Нэнси Пелоси переименовала и страну, и президента
Поклонская: нападки на русских из-за событий на Украине напоминают инквизицию
Вирусолог рассказал об опасности выявленного в Китае подвида "омикрона"
Депутат Бундестага Вагенкнехт: поставки оружия Киеву только усугубляют кризис
Sina: Российский бомбардировщик Ту-160 лучше B-2 Spirit по всем характеристикам
Зеленский вдруг вспомнил о Киевской Руси. И поспешил ею прикрыться
Популярное
Мир. Новости мира
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.

Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Мир. Новости мира
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Политика. Новости и аналитика
"Помогите! Направьте авиацию!": нацисты в Мариуполе умоляют Киев о помощи
Политика. Новости и аналитика
Арестованный мэр Мелитополя признается и сдает подельников
Любовь Степушова Что на самом деле обсуждает Слуцкий с Подоляком по Украине? Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы, за что воюете? Людмила Черткова Василий Амирджанов В Госдуме анонсировали культурозамещение Василий Амирджанов
Силовые структуры
Из 200 прибывших на Украину иностранных наёмников 170 испугались воевать
Новости Украины
Неонацист "Боцман"* объявил охоту на чеченцев
Украинцы, за что воюете?
Новости Украины
Украинцы, за что воюете?
Последние материалы
В офисе Зеленского переговоры с РФ оценивают со "сдержанным оптимизмом"
В США разглядели прогресс в переговорах между Россией и Украиной
ЦБ РФ решил изменить порядок расчёта официальных курсов доллара и евро
Украине не везет: Нэнси Пелоси переименовала и страну, и президента
Поклонская: нападки на русских из-за событий на Украине напоминают инквизицию
Вирусолог рассказал об опасности выявленного в Китае подвида "омикрона"
Депутат Бундестага Вагенкнехт: поставки оружия Киеву только усугубляют кризис
Sina: Российский бомбардировщик Ту-160 лучше B-2 Spirit по всем характеристикам
Зеленский вдруг вспомнил о Киевской Руси. И поспешил ею прикрыться
Политолог объяснил, почему Россия не вводит ответные санкции против Запада
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников