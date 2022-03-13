Трамп: "распустили" Россию, теперь грядёт Третья мировая война из-за Украины

Спецоперация на Украине и конфликт между странами может перерасти в полномасштабную войну, заявил бывший президент Америки Дональд Трамп. По словам экс-лидера нации, при нём такого бы не случилось, потому что он был "суров к России".

Как подчеркнул Трамп, действующая американская власть "распустила" Россию и ослабила влияние.

"Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я", — цитирует выступление политика на митинге сторонников Республиканской партии РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что именно он удерживал Штаты от глобальных конфликтов, чего нынешний президент сделать не в состоянии.

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