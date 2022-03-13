Трамп: республиканцам придётся "снова выдвигаться"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцам снова "придётся выдвигаться". Однако экс-лидер Америки не уточнил, намерен ли он участвовать в следующих выборах.

На митинге сторонников в Южной Каролине экс-президенту задали вопрос о том, будет ли он бороться за кресло лидера в следующей предвыборной гонке.

"Нам, возможно, снова придется выдвигаться", — цитирует ответ Трампа РИА Новости.

При этом экс-лидер так и не обозначил свою позицию по избирательной кампании в 2024 году. Политик подчеркнул, что в данном контексте он ограничен законодательством. Но уточнил, что в этот раз необходимо не допустить "мошенничества", как это "получилось с Джо Байденом".

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