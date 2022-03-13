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Автор Екатерина Широкова

США оправят на Украину средства против "воздушных и бронированных угроз"

Мир

Американские власти намерены направить на Украину средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, новый пакет помощи обойдётся США в 200 миллионов долларов.

"Я немедленно одобрил сегодня, согласно поручению президента (США — ред.), четвёртый пакет дополнительной военной помощи на 200 млн долларов для обороны Украины. Этот пакет будет включать дополнительную оборонную помощь для отражения бронированных, воздушных и других угроз", — цитирует госсекретаря РИА Новости.

Сколько конкретно оружия и средств защиты намерены направить в Незалежную США, Блинкен не уточнил, как и то, когда "помощь" доставят на территорию Украины.

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