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Автор Екатерина Широкова

Global Times: США ведут эгоистичную антагонистическую игру

Мир

Китайский аналитик Синь Пин заявил, что США развязали конфликт на Украине и могут "обжечься" сами. По его словам, американские власти ведут антагонистические игры, отражающие менталитет холодной войны.

Пин подчеркнул, что Штаты планомерно преследовали свои эгоистичные геополитические цели и в итоге им удалось добиться кризиса в Незалежной.

"Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнём обязательно обожжётся", — заявил аналитик в статье для Global Times.

Пин уточнил, что Москва долгое время пыталась предотвратить расширение НАТО на восток, но Белый дом и Пентагон игнорировал требования.

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