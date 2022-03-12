Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев рассказал, что на освобождённых территориях на Украине создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что для мирных жителей обеспечивается беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.
Кроме того, в стране продолжают работать более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. Также с каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа.
Ранее Мизинцев рассказал о тяжелейшей гуманитарной ситуации, которая сложилась в украинском городе Мариуполе. По его словам, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами.
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