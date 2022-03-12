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Автор Валентина Севрюгина

Россия создаёт все условия для жизни на освобождённых территориях Украины

Мир

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев рассказал, что на освобождённых территориях на Украине создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, сообщает РИА Новости. 

Он отметил, что для мирных жителей обеспечивается беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.

Кроме того, в стране продолжают работать более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. Также с каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа. 

Ранее Мизинцев рассказал о тяжелейшей гуманитарной ситуации, которая сложилась в украинском городе Мариуполе. По его словам, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами. 

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Россия и Украина: Как дело дошло до большой войны и что будет дальше?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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