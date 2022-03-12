Президент Сербии Вувич объяснил, почему страна не вступит в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что страна не собирается вступать в НАТО, сообщает РИА Новости.

По его словам, противники говорят, что страна должна вступить в альянс, однако президент уверен, что этого делать не надо, потому что у Сербии есть своя армия.

"Недалеко отсюда они убили Милицу Ракич (девочка 2,5 лет, которая погибла при бомбардировках). Скоро мы отметим годовщину агрессии и не будем сомневаться и назовём её агрессией, а не интервенцией или кампанией", — заявил сербский лидер.

Ранее Вучич проинформировал всех о законе, который запрещает гражданам Сербии добровольно участвовать в иностранных войнах. Так, любой, кто сделает это на Украине, с любой стороны, столкнётся с суровым наказанием.

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