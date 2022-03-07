Президент Сербии: антироссийскую резолюцию подписали под давлением

Президент Сербии Александр Вучич пожаловался на внешнее давление, которое испытывает его страна. Таким образом он прокомментировал голосование за антироссийскую резолюцию в ООН.

Александр Вучич объяснил позицию официального Белграда в ООН, где была подписана резолюция, осуждающая действия России на территории Украины. Поставить подпись под документом представителя Сербии заставили две причины: на страну оказывалось колоссальное внешнее давление, а её благополучие было поставлено под угрозу. Сербскому лидеру пришлось оправдываться, так как его политические оппоненты раскритиковали власти страны за поддержку антироссийской резолюции, пишет Царьград.

Вучич пояснил, что Сербия готова высказывать собственное мнение по самому широкому кругу вопросов, если позиция важна в тот или иной исторический момент. Что касается ситуации на Украине, стране пришлось "подвинуться и отойти в сторону". Откажись Сербия подписывать резолюцию, на следующий же день были бы закрыты десятки фабрик, принадлежащих западным инвесторам.

Важно отметить, что принятый ООН документ содержал 13 пунктов, но Сербия подписала лишь 4 из них. Тем не менее, Совет Безопасности страны посчитал "ошибочной" спецоперацию Вооружённых сил РФ в Донбассе, но не стал вводить санкции против России.

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