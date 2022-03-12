Сербский закон запрещает гражданам добровольно участвовать в иностранных войнах, и любой, кто сделает это на Украине – с любой стороны – столкнется с суровым наказанием, заявил президент страны Александр Вучич.
“Поскольку обе стороны конфликта – и Россия, и Украина - призвали добровольцев, напоминаю: сербский уголовный кодекс – а мы внесем в него поправки, чтобы он был более строгим – запрещает участие в любых конфликтах, которые не защищают территориальную целостность Сербии”, - сказал Вучич на совместной с министром иностранных дел Германии пресс-конференции. -Любого из тех, кто считает, что должен участвовать в какой-то войне, мы сурово накажем в соответствии с нашей конституцией и нашими законами”.
Напомним,
Сербия официально нейтральна. Недавно власти страны объявили, что прекратят военное сотрудничество как с НАТО, так и с Россией после того, как Москва начала спецоперацию на Украине. И хотя Белград стремится вступить в ЕС, президент Вучич до сих пор сопротивлялся давлению Брюсселя, чтобы присоединиться к санкциям блока против России.
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