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Автор Ольга Лебедева

Сербам запрещено ехать добровольцами на Украину. С любой стороны

Мир

Сербский закон запрещает гражданам добровольно участвовать в иностранных войнах, и любой, кто сделает это на Украине – с любой стороны – столкнется с суровым наказанием, заявил президент страны Александр Вучич.

Сербам запрещено ехать добровольцами на Украину. С любой стороны

“Поскольку обе стороны конфликта – и Россия, и Украина - призвали добровольцев, напоминаю: сербский уголовный кодекс – а мы внесем в него поправки, чтобы он был более строгим – запрещает участие в любых конфликтах, которые не защищают территориальную целостность Сербии”, - сказал Вучич на совместной с министром иностранных дел Германии пресс-конференции. -Любого из тех, кто считает, что должен участвовать в какой-то войне, мы сурово накажем в соответствии с нашей конституцией и нашими законами”.

Напомним,

  • на прошлой неделе Киев объявил, что более 16 000 иностранцев записались добровольцами в Международный легион территориальной обороны Украины, а президент Владимир Зеленский даже приказал снять все визовые ограничения для тех, кто хочет приехать и сражаться;
  • в пятницу президент России Владимир Путин согласился с мнением министра обороны Сергея Шойгу о том, что Москва тоже должна разрешить участие добровольцев, таких, как те, сирийские добровольцы, которые боролись с террористами "Исламского государства*" (ИГ*, ранее ИГИЛ*) при поддержке российских военных.

Сербия официально нейтральна. Недавно власти страны объявили, что прекратят военное сотрудничество как с НАТО, так и с Россией после того, как Москва начала спецоперацию на Украине. И хотя Белград стремится вступить в ЕС, президент Вучич до сих пор сопротивлялся давлению Брюсселя, чтобы присоединиться к санкциям блока против России.

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Россия и Сербия: кто кого бросил?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сербия александр вучич
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