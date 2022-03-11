В Евросоюзе сообщили о разногласиях по принятию Украины в объединение

Глава правительства Словении Янез Янша рассказал, что Европейский союз не изменился до уровня принятия Украины в объединение. По словам премьер-министра, не все страны-союзницы одобрили возможное вступление Киева в ЕС.

"Евросоюз ещё не изменился до той степени, чтобы принять Украину в ЕС", — сказал политик, слова которого цитирует Reuters.

При этом Янша призвал дать украинским властям "чёткий сигнал" о членстве страны в Евросоюзе в будущем. О противоречиях в организации по этому вопросу высказался и лидер Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что вступление Киева в ЕС пока невозможно.

"Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернёмся к этому вопросу", — заключил президент.

Ранее руководитель Европарламента Жозеп Боррель назвал ошибкой обещание Киеву членства в альянсе НАТО. Из-за этого западные страны больше не смогут наладить отношения с Россией, пояснил политик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен