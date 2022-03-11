В ЕС признали ошибки: нельзя было обещать Украине членство в НАТО

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель признал, что в отношениях с Россией Евросоюз допустил ряд ошибок, одна из них — обещание Украине членства в НАТО. По его словам, теперь Запад окончательно потерял возможность сблизиться с РФ.

"Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать", — приводит РИА Новости его слова.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский разочаровался решением НАТО не закрывать небо над его страной. Он также выразил сомнение в том, что члены альянса вообще могут кого-либо защитить. Лидер Незалежной обвинил Запад в том, что он оставил Украину лицом к лицу с Москвой.

"Я спросил их — вы с нами? Они ответили, что они с нами. Но они не хотят принимать нас в альянс. Я спросил 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, я спросил их напрямую — все боятся и не отвечают. Мы остались сами по себе", — сказал Зеленский

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен