Зеленский усомнился в способности стран НАТО защитить Украину и себя самих

Украинский президент Владимир Зеленский выразил разочарование решением НАТО не закрывать небо над его страной.

Он назвал прошедший 4 марта саммит альянса "слабым и растерянным", обвинив его членов в нежелании бороться за "свободу в Европе" в полную силу.

"Сегодня [4 марта] был саммит НАТО, слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. НАТО сознательно приняла решение не закрывать небо над Украиной", — пожаловался Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

Как пояснил глава государства, страны альянса опасаются, что закрытие неба может стать причиной прямой агрессии по отношению к НАТО.

В завершение Зеленский выразил сомнение, что члены альянса вообще могут кого-либо защитить.

"Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны, страны альянса: от нас вы не сможете откупиться литрами топлива", — предупредил украинский президент.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с РФ, и потребовала от Запада введения всё новых санкций против неё.