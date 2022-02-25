Зеленский: Запад испугался и кинул Украину. Мы готовы к переговорам с Россией

Обвинив Запад в том, что он оставил Украину лицом к лицу с Москвой, президент Владимир Зеленский заявил сегодня, что не боится вести переговоры о прекращении российского "вторжения”, но для этого ему понадобятся гарантии безопасности.

В видеообращении, записанном рано утром, Зеленский сказал, что взывал к западным партнёрам, объяснив им, что на карту поставлена судьба Украины.

"Я спросил их — вы с нами? — сказал Зеленский. — Они ответили, что они с нами. Но они не хотят принимать нас в альянс. Я спросил 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, я спросил их напрямую — все боятся и не отвечают. Мы остались сами по себе. Кто готов воевать за нас? Честно говоря, я никого не вижу. Кто готов дать Украине гарантии членства в НАТО? Честно говоря, все боятся”.

Напомним, что Россия начала спецоперацию по принуждению Украины к миру в четверг. В тот же день Москва заявила, что рассмотрит возможность переговоров с правительством Зеленского, если оно, среди прочего, согласится обсудить нейтральный статус страны.

В обращении в пятницу Зеленский заявил, что он открыт для разговора о потенциальном нейтральном статусе Украины, но настаивал на том, что его стране нужны гарантии третьих сторон.

"Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, говорить обо всём: о гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральном статусе. Но мы сейчас не в НАТО — какие гарантии безопасности у нас будут? Какие страны их дадут?” — сказал он, добавив, что должны быть переговоры, которые могли бы положить конец российскому военному наступлению.