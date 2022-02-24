Путин и Кулеба одновременно обратились к украинским военным

Сообщения о серии взрывов, гремящих в крупных городах Украины, прокомментировал глава МИД страны.

Дмитрий Кулеба заявил:

"Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. Наносятся удары по мирным украинским городам. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать сейчас".

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен "ванговал", что Россия нападёт на Украину до наступления утра четверга".

Со своей стороны российский президент обратился к украинским силовикам, призвав их сложить оружие.