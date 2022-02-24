Пророк Блинкен: Россия вторгнется на Украину "до конца ночи"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBS, говоря о российско-украинском кризисе, заявил, что ему кажется, что "всё готово для того, чтобы Россия совершила крупную агрессию против Украины".

По словам американского чиновника, нападение на Незалежную может состояться "до конца сегодняшней ночи". В качестве подтверждения своих опасений Блинкен процитировал выводы Минобороны США:

"Россия готова действовать сейчас", причём "настолько готова, насколько это возможно".

По данным разведслужб Пентагона, к слову, "на передовых позициях в диапазоне от 3 миль от границы до 30 миль (от 5 до 50 километров) от границы с Украиной находятся 100% сил, которые понадобятся Путину для боевых действий, плюс более 10 десантных кораблей в Чёрном море с войсками на борту" (цитата NBS).

Между тем, пока американские военные чиновники строят догадки и посчитывают российских солдат (которые, к слову, пока ещё находятся на территории своей страны), в недавно признанных ЛНР и ДНР усилились обстрелы территорий со стороны позиций ВСУ. Причём настолько, что власти вынуждены просить Москву о военной помощи.