Путин технично ушёл от ответа на вопрос о российских войсках в Донбассе

Масштабы действий российских военных в ЛДНР зависят от развивающейся ситуации на местах, заявил Владимир Путин во время своей пресс-конференции во вторник.

Напомним, президент выступил перед СМИ буквально через несколько минут после того, как верхняя палата российского парламента поддержала его просьбу о военном развертывании на Донбассе.

Отвечая на вопрос журналиста, Путин не подтвердил, были ли какие-либо российские войска уже отправлены на Донбасс и не назвал точных сроков, когда это произойдёт:

"Я не говорю, что войска будут развернуты там сразу после нашей встречи, — сказал президент. — Фактически невозможно предсказать какой-либо конкретный масштаб потенциальных действий. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается там, на местах".

Ранее во вторник Совет Федерации России предоставил Путину право использовать вооруженные силы страны за рубежом для того, чтобы миротворцы "создали нормальные условия для жизни людей и обеспечили безопасность” в Донбассе.

Формулировка постановления законодательного органа не конкретизирована. В документе говорится, что войска могут быть использованы "в соответствии с Конституцией”, а "направления их деятельности, цели, продолжительность пребывания за пределами России” будут определяться президентом.