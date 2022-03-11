Сигнал для США: ЕС больше не готов идти по американскому пути против России

Введенные антироссийские санкции Евросоюза болезненно бьют по самим жителям Старого Света. По этой причине ЕС не готов и дальше шагать нога в ногу с США, считают эксперты.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с безрадостным для Белого дома заявлением. Он сообщил, что в вопросе санкций ЕС сделал все, что мог. И теперь Европе приходится только надеяться, что ограничительные меры будут невыносимыми для экономики России и вынудят Кремль прекратить военную операцию на Украине.

Но европейские чиновники и до Борреля указывали на пагубность санкций. Пказательным примером может служить французский лидер Эммануэль Макрон, призвавший своих граждан не спешить разрывать сотрудничество с Россией. Такие же заявления звучали и от ряда представителей истеблишмента Германии.

Сегодня санкции тяжелейшим образом бьют по экономике Европы и способны нанести весьма существенный ущерб и компаниям ЕС, и гражданам ЕС. Заявление Борреля – сигнал, направленный союзникам по Европе и Вашингтону о том, что континент не готов дальше следовать по санкционному пути.

Примечательный и выбор времени для этого заявления. Оно прозвучало после того, как американский Конгресс поддержал запрет импорта углеводородов из РФ. В ЕС понимают, что без российских энергоресурсов им не прожить. А тяжелые финансовые потери исключительно ради Вашингтона уже очень не устраивают граждан Европы.