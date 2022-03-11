Би-Би-Си приступает к вещанию на коротких волнах

Британская радиокорпорация объявила о возобновлении вещания Всемирной службы Би-би-си на коротковолновых частотах в течение четырех часов в день. В заявлении указано, что это было сделано для того, чтобы в некоторых частях России и Украины можно иметь доступ к новостной службе BBC News.

4 марта Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си, Deutsche Welle и внесенных в реестр СМИ-иноагентов. Первой к приемам времен "холодной войны" обратились прирожденные традиционалисты с Британских островов.

По мнению специалистов, коротковолновое радио имеет ряд преимуществ:

намного проще, чем современное цифровое телевидение или телекоммуникационные услуги, т. к. приемники более доступны (их можно собрать из запасных электрических деталей);

работает на больших расстояниях (до тысячи километров);

низкие частоты способны лучше проникать в толщу зданий или подвалов, даже если передаются издалека, что может быть полезно для укрывающихся в них людей;

позволяет прослушивать запрещенный контент и, в отличие от просмотра Интернета, не оставляет следов посещения сайтов;

кроме того, веб-сервисы могут перегружены из-за высоко спроса или вредоносных хакерских атак;

батарейки портативных радиоприемников более энергоемкие, нежели аккумуляторы смартфонов;

существуют коротковолновые радиоприемники, которые работают от энергии ветра или солнца.

Западные СМИ распространяют информацию, что к такому решению британцы пришли не только исходя из опыта прошлого, но и на основании многочисленные сообщения, будто российские военные используют для связи на поле боя незашифрованные аналоговые радиостанции или рации.

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