Британская радиокорпорация объявила о возобновлении вещания Всемирной службы Би-би-си на коротковолновых частотах в течение четырех часов в день. В заявлении указано, что это было сделано для того, чтобы в некоторых частях России и Украины можно иметь доступ к новостной службе BBC News.
4 марта Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си, Deutsche Welle и внесенных в реестр СМИ-иноагентов. Первой к приемам времен "холодной войны" обратились прирожденные традиционалисты с Британских островов.
По мнению специалистов, коротковолновое радио имеет ряд преимуществ:
Западные СМИ распространяют информацию, что к такому решению британцы пришли не только исходя из опыта прошлого, но и на основании многочисленные сообщения, будто российские военные используют для связи на поле боя незашифрованные аналоговые радиостанции или рации.
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Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.