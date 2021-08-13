Журналистку BBC вышлют из России в отместку за ущемление прав российских СМИ

Журналистке "Би-би-си" Саре Рейнсфорд отказали в продлении визы. Ей придётся покинуть Россию до конца августа. Ранее представительница свободной прессы "прославилась" тем, что спросила президента Белоруссии о репрессиях и о том, не потерял ли он легитимность из-за борьбы с протестующими.

Отказ иностранной журналистке в продлении визы назвали ответным действием на дискриминацию российских СМИ в Великобритании. Представителям BBC напомнили, что российским корреспондентам тоже отказались давать визы за границей.

Рейнсфорд стала работать на территории РФ в начале двухтысячных. Она была одним из первых зарубежных корреспондентов, отправившихся в Беслан освещать захват заложников в школе №1 в сентябре 2004 года.

Она также осуществляла профессиональную деятельность в Стамбуле, Мадриде и Гаване.

В августе 2021 года Рейнсфорд стала участницей "Большого разговора с президентом" в Минске. Она спросила Александра Лукашенко о репрессиях в адрес тех, кто недоволен режимом, действующим в стране.

Новость уже прокомментировала Ксения Собчак.

"Как называется эта страна?" — задалась вопросом журналистка.

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