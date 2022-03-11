"Дебилизм, шизофрения и язычество": Кедми оценил антироссийскую пропаганду

Военный эксперт Яков Кедми, ранее руководивший израильской спецслужбой "Натив", дал оценку антироссийской пропаганде, захлестнувшей СМИ Запада и Израиля после начала войсковой операции РФ в Донбассе.

Яков Кедми

На всём "цивилизованном" Западе выполняется "какой-то языческий обычай", считает политолог. Кроме проклятий в адрес "дьявола" Путина и постоянных нападок на Россию у западных медиа не осталось никаких забот.

Кедми отметил, что "вульгаризация и дебилизация" в израильских средствах массовой информации, израильском истеблишменте, среди израильских политиков и населения практически достигли уровня Северной Америки, сообщает "Военное Дело". Если англосаксонский мир ещё можно понять, то каким образом этот "позорный, дикий языческий обряд" оказался в Израиле, уму непостижимо.

"До такой степени шизофрении еще никогда не доходило. Как вышло так, что последователи Бандеры и откровенные нацисты являются в еврейской стране символом демократии?" — возмущается эксперт.

Израильскими и западными СМИ громко осуждается запрет властей России на вещание двух несогласных с операцией в Донбассе телеканалов. А то, что "демократическая Украина" закрыла несколько телеканалов, на которых рассказывалось про жертв восьмилетнего обстрела Донбасса, предпочитают не упоминать.

"Когда в израильской больнице принимают на лечение бойца за свободу Украины с наколотой свастикой, мы на это не обращаем внимание. До того дошла дебилизация израильского общества", — резюмировал Яков Кедми.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен