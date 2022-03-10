Пентагон нервно признался в недооценке армии России

Американских военных экспертов поразила показанная боевая мощь Вооружённых сил России. Пентагон признался, что недооценил потенциал армии РФ.

Военный эксперт-аналитик из США Дэвид Роза оценил проведение миротворческой операции российскими войсками. По его словам, эффективные действия русских на Украине показывают, насколько успешно прошла модернизация армии.

Ему вторит специалист Билл Роджио, служивший в американской Нацгвардии, пишет Freedomnews. В интервью Daily Mail эксперт был вынужден констатировать, что российские Вооружённые силы смогли всего за несколько дней отбросить украинскую оборону на 100 км и окружить столицу страны. Роджио рассказал, что сотрудники Пентагона, ранее бравировавшие русскими военными неудачами, вынуждены кусать локти и "сопереживать украинцам".

Сейчас большие силы брошены на дискредитацию российской армии, целенаправленно преувеличиваются несуществующие "неудачи" ВС РФ. Таким образом американское военное ведомство пытается оправдаться за непонимание тактики и целей России.

Подобное шапкозакидательство американского Министерства обороны однажды уже сыграло с ведомством злую штуку, заставив панически убегать с территории Афганистана.

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