Война чужими руками: США поссорились с Польшей из-за самолётов для Украины

Россия получила настоящий подарок в виде ссоры Соединённых Штатов и Польши. К такому выводу пришла американская журналистка Нахаль Туси.

На Белый Дом жёстко давят конгрессмены, государства-союзники и Украина. По их мнению, Байден должен решительно и жёстко наказать Россию. Тем не менее Соединённым Штатам удалось сильно рассориться с польскими властями, что однозначно играет на руку Москве, передаёт слова Нахаль Туси "ПолитРоссия".

Накануне широкая общественность узнала о ссоре Вашингтона и Варшавы из-за поставок боевых самолётов на Украину. Решение Польши не поставлять истребители лично, а передать почти 30 МиГ-29 американским военным на авиабазу Рамштайн в Германии, чтобы снять с себя всю ответственность, вызвало изумление в администрации Белого дома. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, инициатива польских властей лишена целесообразности, и именно эта фраза стала причиной для международного скандала.

Нахаль уверена: публичная перебранка Польши и США — отличный подарок для России и ее президента Владимира Путина. Подобная ссора показывает, что западное сообщество не едино во мнении по отношению к спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе.

"Для Путина очевидный разлад между Варшавой и Вашингтоном — и внутри Вашингтона — является своего рода подарком", — считает американский аналитик.

Недавно Путин предупредил США, что если Вашингтон решит объявить бесплатную зону над Украиной, это будет воспринято как присоединение американской стороны к конфликту. Также жёсткая реакция ожидает все соседние страны, если они предоставят собственные базы ВСУ.

Байден вынужден балансировать между поддержкой Украине и желанием уйти с линии огня Кремля. Но это не всегда возможно, а потому и приходится ссориться с партнёрами.

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