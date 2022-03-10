МАГАТЭ: уровень радиации на АЭС Украины находится в пределах нормы

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заключили, что уровень радиации на атомных станциях Украины на данный момент находится в пределах нормы, сообщает Интерфакс.

В МАГАТЭ отметили, что на действующих украинских атомных электростанциях продолжают работать 8 из 15 реакторов, в том числе два на Запорожской АЭС.

Также в агенстве добавили, что сейчас площадка Чернобыльской атомной электростанции отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение, которое поступало по высоковольтной линии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в районе Чернобыльской АЭС. Глава республики поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение станции.

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