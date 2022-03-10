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Автор Денис Постольский

В МАГАТЭ призвали Россию передать контроль над ЧАЭС

Политика

Резолюция совета управляющих по ядерной безопасности на Украине Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает Москву передать контроль над Чернобыльской атомной электростанцией и другими ядерными объектами профильным властям Украины, сообщает РИА Новости.

В МАГАТЭ призвали Россию передать контроль над ЧАЭС

При этом Россия и Китай голосовали против. Москва и Пекин считают, что резолюция выходит за рамки мандата МАГАТЭ и весьма политизирована.

Как сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, "авторы резолюции либо невежественны, либо намеренно лгут".

В российском постпредстве считают, что резолюция составлена непрофессионально, выходит за рамки мандата Агентства и содержит фактологические ошибки по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине.

Министерство обороны России обвинило "украинские националистические силы” в совершении "чрезвычайно опасной провокации”. По данным оборонного ведомства, отряд ВСУ атаковал подстанцию и линии электропередач, которые обеспечивают Чернобыльскую атомную электростанцию электроэнергией.

 

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В Минобороны РФ заявили о крайне опасной провокации на Чернобыльской АЭС
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
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