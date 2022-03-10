Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в районе Чернобыльской АЭС. Глава республики поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение станции.
"Президент поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции", — сообщила пресс-служба белорусского лидера по итогам его совещания с руководством Министерства обороны Белоруссии.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, как украинские националисты попытались вывести из строя энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков сообщил о нанесённом ударе по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение. Это крайне опасная провокация, заметил он. Чтобы спасти положение, российские специалисты перевели АЭС на резервные дизель-генераторные источники питания.
Замминистра энергетики России Павел Сорокин проинформировал, что восстановлением энергоснабжения займётся белорусская сторона.
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