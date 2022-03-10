Во Франции начали смешивать бензин со спиртом в целях экономии

На автозаправках Франции цены на бензин и дизельное топливо из-за ситуации на Украине растут каждый день. И это ведёт к тому, что граждане начинают смешивать бензин с этиловым спиртом. Об этом пишет Le Monde.

Как рассказала журналистам издания одна из продавщиц на сетевой заправке, раньше в начале месяца владельцы автомобилей заливали полный бак без раздумий. Теперь же они стараются не превышать чек в 30-50 евро.

По её словам, молодые люди стали также чаще смешивать бензин с этиловым спиртом, постоянно увеличивая при этом долю последнего. При этом возникают незначительные поломки, которые не так дорого стоит поменять.

Кроме того, клиенты заправки обратили внимание, что пока не видно протестующих "жёлтых жилетов", которые, видимо, ждут, что себестоимость бензина дойдёт до двух евро за литр.

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