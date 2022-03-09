Политолог Самойлов проанализировал ход спецоперации на Украине

Украина и большая часть ее населения шла к тому, что сейчас происходит и, собственно, пришла. Но, скорее всего, цели украинских властей, как и их западных кураторов, были немного другие. Такое мнение высказал политолог, бывший проректор Харьковского международного славянского университета Алексей Самойлов, комментируя Pravda.Ru спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины.

Эксперт считает, что подобный сценарий на Украине до последнего дня готовили для России. И происходить всё это должно было на территории Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, в Крыму и Приднестровье. Но руководству России удалось эти безумные действия упредить, то есть не дать врагу напасть на нашу территорию.

"Невозможно судить о реальном настроении украинцев, потому что все информационное поле Украины, все Telegram-каналы практически в подавляющем большинстве, все соцсети, которые доступны нам сейчас в обозрении, так или иначе, насыщены или даже перенасыщены людьми, если это люди, а не боты, с совершенно четкой украинской пронацистской ориентацией", — заявил он.

Политолог пояснил, что судить о том, как настроены люди в Харькове, трудно, поскольку если кто-то начинает высказывать свою точку зрения в соцсетях, то к нему тут же приходит либо СБУ, либо полиция, либо вооруженные бандиты под названием "территориальная оборона".

"Поэтому у нас сейчас с вами нет объективных данных о том, сколько на самом деле там людей ориентированных на Россию, на русскость, на российскость, а сколько — на киевский нацизм, который сейчас доминирует во внутренней политике", — заключил Самойлов.