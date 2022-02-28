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Автор Екатерина Широкова

В ЕС "посоветовали" Киеву идти на переговоры с РФ: "Доверие к Путину подорвано"

Мир

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву стоит согласиться на переговоры с российской стороной. Она подчеркнула, что украинских властей при этом должны устраивать условия.

В ЕС "посоветовали" Киеву идти на переговоры с РФ: "Доверие к Путину подорвано"

По словам главы Еврокомиссии, это ответственный шаг, чтобы прекратить военный конфликт.

"Конечно, важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы её устраивали условия. В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Но доверие к президенту Путину полностью подорвано", — заявила Ляйен в беседе с Euronews.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление депутатов Верховной Рады о том, что якобы президент страны Владимир Зеленский был в курсе, что на территории Незалежной начнётся российская спецоперация. Именно поэтому, по мнению парламентариев, глава Украины ввёл военное положение.

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Стало известно, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина евросоюз переговоры урсула фон дер ляйен
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