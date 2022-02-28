В ЕС "посоветовали" Киеву идти на переговоры с РФ: "Доверие к Путину подорвано"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву стоит согласиться на переговоры с российской стороной. Она подчеркнула, что украинских властей при этом должны устраивать условия.

По словам главы Еврокомиссии, это ответственный шаг, чтобы прекратить военный конфликт.

"Конечно, важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы её устраивали условия. В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Но доверие к президенту Путину полностью подорвано", — заявила Ляйен в беседе с Euronews.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление депутатов Верховной Рады о том, что якобы президент страны Владимир Зеленский был в курсе, что на территории Незалежной начнётся российская спецоперация. Именно поэтому, по мнению парламентариев, глава Украины ввёл военное положение.

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