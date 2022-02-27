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Автор Валентина Севрюгина

ЛНР: исход переговоров между РФ и Украиной зависит от адекватности Зеленского

Мир

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что в текущий момент исход переговоров между Россией и Украиной зависит исключительно от адекватности оценки ситуации украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

"Если начнут с "вывода иностранных войск и возвращения Крыма", то закончат очень быстро и безрезультатно", — написал политик.

Он также добавил, что пока делегация из Киева добирается до места переговоров, нацбаты обстреливают Горловку.

Ранее глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Гомеле Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась провести переговоры в Белоруссии.

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Спецоперация на Украине: причины, последствия, реакция в России и в мире
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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