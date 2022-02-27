Зеленский отказался от переговоров с РФ в Минске: делегация Украины не приедет

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказался от переговоров с Москвой в Минске. Он заявил, что подойдёт любой другой город "в стране, с территории которой не летят ракеты".

Лидер Незалежной сообщил об этом в своём Telegram-канале.

"Сейчас мы говорим — не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи, конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это всё мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", — высказался Зеленский.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация уже прибыла в Белоруссию. По его словам, представители России готовы к обсуждению.

"Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле, теперь ждём украинцев", — сказал он.

В субботу, 26 февраля, стало известно, что Киев отказался от переговоров с Москвой. Нас не удовлетворяют условия, которые предлагает РФ, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Украинская сторона передумала насчёт Минска и потребовала организовать встречу делегаций в Варшаве, а затем ушла со связи.

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