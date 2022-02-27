Украина согласилась провести переговоры с Россией в Белоруссии

Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Гомеле Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась провести переговоры в Белоруссии.

Москва предупредила Киев, что на этот раз во время переговоров спецоперация российской армии на Украине приостанавливаться не будет — так, как это было сделано вчера, когда украинское руководство сначала согласилось сесть за стол переговоров, а потом отказалось от требований России, сообщил Мединский.

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