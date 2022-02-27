Киев назвал условия для переговоров с Москвой

Проведение переговоров между Киевом и Москвой возможно только в случае предварительного согласования их формата, места и содержания, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат", — цитирует Подоляка "Интерфакс".

Советник заявил также о необходимости прекращения манипуляций вокруг переговоров со стороны РФ и недопустимости выдвижения ею ультимативных условий Украине.

"Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы давно и категорически отказались", — подчеркнул Подоляк.

В воскресенье, 27 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о прибытии российской делегации в Белоруссию для переговоров с Украиной.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о невозможности проведения переговоров в Белоруссии, с территории которой в отношении его страны осуществляются агрессивные действия.

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