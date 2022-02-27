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Автор Валентина Севрюгина

В Раде считают, что Зеленский заранее знал о спецоперации РФ

Мир

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива полагает, что президент страны Владимир Зеленский на самом деле заранее знал о начале спецоперации российских войск. Об этом парламентарий написал у себя в Telegram-канале.

"Зеленский — преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввёл наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть", — заявил депутат Илья Кива.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым и приказал перевести силы сдерживания на Украине в особый режим боевого дежурства

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