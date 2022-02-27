"На пешем — ад и хаос": на западной границе растёт поток украинских беженцев

На польской границе с каждым днём фиксируют наплыв беженцев. Как пишет Страна.ua, люди вынуждены трое суток ждать, пока их впустят в соседнюю страну. Тогда как пограничники Польши "не спешат" пропускать огромный поток.

Так, согласно информации СМИ, только за минувшие два дня в западные границы Незалеженой пересекли уже почти 200 тысяч человек. И только половина из них направляется в Польшу, остальные беженцы едут:

В Румынию,

Венгрию,

Словакию,

Молдову.

"На пешем — ад и хаос. Тьма тьмущая людей. С детьми выстоять там очень тяжело. Все давят друг друга, пробиваются к пункту пропуска по принципу, кто наглее", — рассказал "Стране.ua" житель приграничного посёлка Шегини.

Как рассказали очевидцы, к примеру, пограничники Польши принимают людей только после тщательного досмотра и прочих процедур, несмотря на "ЧП".

"Погранцы тщательно проверяют, ведут себя как в обычный день, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Где дополнительные сотрудники? Почему не расширили пункты пропуска?", — жалуются люди.

Как сообщает украинское СМИ, тех, кто уже попал в страну, встречают земляки и занимаются их размещением.

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