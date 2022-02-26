Европа ждёт притока "дешёвой, но качественной" рабочей силы из Украины

Председатель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж высказал мнение, что украинские беженцы могут быть "весьма полезны" Европе.

В интервью "Европа 1", посвященном российской военной операции на Украине, политик заявил, что совсем скоро Европа будет встречать потоки беженцев из Украины. Причём, в основном это будут "интеллектуалы" и они "обеспечат принимающим странам высококачественную иммиграцию, которой можно будет воспользоваться".

Жан-Луи Бурланж пояснил, что "эта волна миграции" не спровоцирует "массовый потоп", как беженцы, которые хлынули в страны ЕС с Востока. Напротив, они будут "с удовольствием работать", как и те, кто ранее приезжал из Украины на заработки.

Видимо, переводя с дипломатического языка на обывательский, Европа готовится к притоку дешёвой, но "умной" рабочей силы.