Штаты готовы к приёму беженцев с Украины, но не ждут их, надеясь на Европу

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты готовы принять беженцев с Украины.

Однако не преминула выразить то ли уверенность, то ли надежду, отметив, что "большинство украинцев, вероятно, захотят поселиться в Европе".

На вопрос, будут ли США” готовы принять украинских беженцев "на фоне российского наступления на Украине, Псаки ответила:

"Мы готовы, но мы, конечно, ожидаем, что большинство, захотят поехать в соседние страны Европы".

Псаки рассказала, что администрация Байдена "работает с европейскими странами над тем, что им нужно” и выясняет, "где есть потенциал” для беженцев.

В качестве примера "хорошей работы" она привела Польшу, которая "заранее начала готовиться к приёму беженцев с Украины" и уже принимает "больше всех".