Зеленский поговорил с Макроном: приближается пакет "жёстких санкций" против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "жёстких санкциях" против РФ, которые он обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в том числе отключение России от SWIFT, а также бесполётную зону над Украиной.

Об этом украинский лидер написал в своём аккаунте в Twitter.

"Приближается пакет дополнительных жёстких санкций против России со стороны ЕС. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Мы требуем отключения России от SWIFT, введения бесполётной зоны над Украиной и других эффективных шагов по остановке агрессора", — сообщил он.

Ранее в Европарламенте потребовали немедленно исключить Россию из европейской экономики. Европейская народная партия призвала срочно ввести санкции против российской стороны из-за решения президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.

В начале 2022 года немецкий политик Фридрих Мерц сравнил отключение России от SWIFT с атомной бомбой для всей мировой торговли. По его мнению, лишать РФ доступа к SWIFT нельзя, если принять такое решение, мировому рынку будет нанесён непоправимый ущерб.

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