В Европарламенте потребовали исключить Россию из европейской экономики

В Европарламенте потребовали немедленно исключить Россию из европейской экономики. Европейская народная партия призвала срочно ввести санкции против российской стороны из-за решения президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.

"ЕНП самым решительным образом осуждает атаку России против Украины, которая является грубым нарушением международного права… Призываем президента РФ Владимира Путина немедленно и безоговорочно прекратить все агрессивные действия… Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики", — передаёт РИА Новости заявление фракции.

В понедельник, 21 февраля, на заседании Совета безопасности РФ Путин поднял вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик. Позже в обращении к гражданам страны глава государства заявил о признании их независимости.

Глава ДНР Денис Пушилин высказался по поводу признания Россией республик, он заметил, что это "простая человеческая поддержка… это то, чего не отнять у русского человека — сострадание и сопереживание". По его словам, то, что произошло, это восстановление справедливости. Однако Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс и не собирается отказываться от силового способа разрешения конфликта, добавил Пушилин.

17 февраля в Донбассе обстановка сильно накалилась. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно доставляют в соседние российские регионы.

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