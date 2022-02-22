Глава ДНР Пушилин: Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что киевский режим по-прежнему готовится к наступлению на Донбасс, и информации о том, что он отказался от силового варианта нет.

"Киев готовился и готовится, ещё, к сожалению, у меня нет данных, я в дороге, у меня нет данных, что Киев передумал наступать или передумал силовым способом разрешать конфликт", — заявил он в эфире Youtube-канала "Соловьёв live".

Лидер ДНР также добавил, что признание Россией республик это "простая человеческая поддержка… это то, чего не отнять у русского человека — сострадание и сопереживание". По его словам, то, что произошло, это восстановление справедливости.

В понедельник, 21 февраля, на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин поднял вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик. Позже в обращении к гражданам страны глава государства заявил о признании их независимости.

Ранее Пушилин сообщил, что ситуация на Мариупольском направлении серьёзно обострилась, он также проинформировал о бое, который ведётся у границы с Россией в районе села Кузнецы, которое находится под контролем ДНР.

17 февраля в Донбассе обстановка сильно накалилась. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно доставляют в соседние российские регионы.

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