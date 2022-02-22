После признания ДНР и ЛНР позиции рубля на мировом рынке пошатнулись

По показателям нестабильности российский рубль обогнал турецкую лиру и стал лидером в мире по уровню волатильности.

Как сообщает РБК со ссылкой на информацию биржевого терминала Bloomberg, 21 февраля волатильность рубля превысила 33%. Курс доллара в моменте достигал 80 руб.

Подобные процессы происходят на фоне обострения ситуации у границ с Украиной. Российская валюта приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии по показателям волатильности.

18 марта 2020 года она составляла 37,7%, тогда курс рубля упал с 60-65 за доллар до 80 руб. При этом ещё месяц назад вменённая волатильность рубля составляла 20,7%.

По информации Bloomberg, украинская гривна и белорусский рубль также существенно снижают свои показатели по мере обострения напряжённости в самопровозглашённых республиках.

Российский фондовый рынок сегодня открылся падением. Индекс московской биржи упал на 5,44 процента. Пошли вниз акции МТС, Газпрома и других компаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Республики, по словам главы государства, могут рассчитывать на дружбу и взаимопомощь со стороны России.

В США намерены ввести санкции против России за признание ДНР и ЛНР.

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