Фридрих Мерц: отключение России от SWIFT - это атомная бомба для мирового рынка

Немецкий политик Фридрих Мерц сравнил отключение России от SWIFT с атомной бомбой для всей мировой торговли.

По его мнению, лишать РФ доступа к SWIFT нельзя, если принять такое решение, мировому рынку будет нанесён непоправимый ущерб.

"Вопрос SWIFT может стать атомной бомбой для рынков капитала, а также товаров и услуг", — передаёт РИА Новости его слова.

Он сделал акцент на том, что последствия отключения России от SWIFT почувствуют не только РФ и страны Европы, но и все экономики.

Ранее политолог и старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин сказал, что США не станет отключать Россию от SWIFT, заявления об этом лишь часть русофобского состязания. Но если такое решение будет принято, экономика РФ от этого не пострадает, ведь российская сторона готова к такому повороту событий, заметил он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов также высказался, что у стран Евросоюза, торговым партнёром которых является Россия, возникнут большие трудности, поэтому отключение РФ от системы SWIFT никому не принесёт выгоды.

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